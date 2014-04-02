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Dünya
Deutsche Welle

Kahire'de art arda bombalar patladı

Kahire'de, üniversite yakınlarında patlatılan iki bombayla sarsıldı. Bir polis müdürünün öldüğü saldırının ardından üçüncü bir bombanın daha patlatıldığı bildiriliyor.

02 Nisan 2014 20:02


Mısır'ın başkenti Kahire'de, çarşamba günü üniversite yakınlarındaki bir ağaca yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu bir polis müdürü hayatını kaybetti, 5 polis memuru da yaralandı.

Üniversite kampüsü yakınlarındaki bombalı saldırının şoku atlatılmadan yine olay yerine yakın bir yerde üçüncü bombanın patladığı bildiriliyor. Üniversitenin ülkedeki İslamcılar için önemli bir bölge olduğu ve son dönemde öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmalara sahne olduğu ifade ediliyor.

Patlatılan ilk iki bombanın, polis noktasına yakın bir noktada, üçüncü bombanın ise üniversite önündeki parkta patladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Patlamaların ardından büyük bir kaos yaşandığı ve ortalığın duman bulutlarıyla kaplandığı bildiriliyor.

Mısır'da ordu, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevine son verdiğinden bu yana radikal İslamcıların polis ve ordu mensuplarını hedef alan saldırılar düzenlediği bildiriliyor. Ülkede Müslüman Kardeşler Hareketi'nin üyelerine yönelik yargı süreci devam ederken, mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı duyurulmuştu.

Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi de bakanlık görevinden ayrılarak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KahirePatlatılanCumhurbaşkanı Muhammed MursiMüslüman Kardeşler HareketiGenelkurmay BaşkanıSavunma Bakanı Abdülfettah SisiWelle Türkçe DW/AFP/dpa GA/BÖ

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