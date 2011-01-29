-KAHİRE YAĞMALANDI KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece boyunca süren gösterilerde çok sayıda iş yeri yağmalandı ve askeri araçlar yakıldı. Kahire'de gösteriler bugün de devam ederken dün Tahrir meydanına gelen ordu birliklerinin meclisin önünde, valilik ve ana arterlerde konuşlandıkları görüldü. Kahire'deki dün gece süren olaylarda halkın askerler lehinde sevinç gösterilerinde bulunmalarına rağmen, Tahrir meydanında ve opera binası yakınlarında iki askeri cip ile bir zırhlı personel taşıyıcının yakıldığı gözlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ABC Bank, Arap-Afrika Bankası, çeşitli bankalara ait ATM'ler ile Kahire'nin arka semtlerindeki bir çok mağazanın şubeleri yağma edildi. Göstericilerin dün akşam yaktıkları iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi'nin binasındaki yangının hale sürdüğü gözleniyor. Askeri birliklerin, şehir merkezinde halkla yakın diyalog içinde hareket ettikleri görülürken, kentin bazı yerlerinde, yakılan araçların yolları kapaması nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı görülüyor. Mübarek'in bugün kurulacak yeni hükümet hakkında yapacağı açıklama Mısır halkınca merakla bekleniyor. Ülke genelinde dün saat 11.00 itibariyle kesilen cep telefonu bağlantısı bugün açıldı. İnternet bağlantısıysa bazı kentlerde açılmasına karşın ülke genelinde halen erişim sorunları yaşanıyor. -"İSKENDERİYE'DE 20'DEN FAZLA CESET VAR" Katar'ın El Cezire televizyonu, büyük protestolara sahne olan Mısır'ın İskenderiye kentinde 20'den fazla ceset olduğunu duyurdu. El Cezire televizyonu, bölgede görev yapan muhabirinin kentte 20'den fazla ceset gördüğünü bildirdi, ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi. -POLİS GÖSTERİCİLERİN YAKININDA ATEŞ AÇTI- Kahire'nin Tahrir meydanında bir araya gelen göstericilerin yakınlarında ateş açtığı bildirildi. Bir görgü tanığı, mermilerin sekerek Tahrir meydanındaki binalara isabet ettiğini söyledi. Ancak polisin gerçek mermi kullanıp kullanmadığının bilinmediği belirtildi. Göstericilerin, polisten kaçtığı kaydedildi. -ABD YÖNETİMİ İKİ ARADA KALDI- ABD'deki medya organları ve düşünce kuruluşlarına göre ABD, "güçlü müttefiki olan" Mısır yönetimi ile göstericilerin "meşru talepleri" arasında sıkışıp kaldı. Mısır'daki hükümet karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürerken, ABD'nin bu olaylar karşısında nasıl bir politika izleyeceği dikkatle takip edilen konuların başında geliyor. Amerikan medyası, uluslararası haber ajansları ve düşünce kuruluşlarının yaptığı yorumlarda, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, ülkesinin İsrail ile barışmasını sağlaması, daha geniş boyutta Arap-İsrail barışına destek vermesi ve terörle mücadele gibi konularda katkılar sağlaması dolayısıyla ABD'nin önemli ortağı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle şimdi ABD'nin, "güçlü müttefiki olan" Mübarek ile göstericilerin "meşru talepleri" arasında sıkışıp kaldığı yorumları yapılıyor. Reuters ajansına göre, "Mübarek ile göstericiler arasında adeta bir cambaz ipinde yürüyen" ABD, "bir yandan 30 yıldır müttefiki olan Mübarek'i kaderine terk etmekten kaçınmaya çalışıyor, diğer yandan da göstericilerin demokratik ideallerine destek veriyor." Washington Post gazetesinde çıkan başyazıda, ABD'nin Mübarek ile bağlarını ayırması gerektiği ve hala doğru tarafta olması için fırsatın bulunduğu görüşü savunuldu. CNN kanalı da üst düzey bir yetkiliye dayanarak, ABD yönetiminin "doğrudan doğruya Mübarek'e fazla sert olmamak için çok dikkatli davrandığını" belirtiyor. Kanalda yapılan yorumlarda, yıllardır süren ortaklık ilişkisi ve maddi yardımları nedeniyle ABD'nin, Mısır olaylarıyla ilgili zor anlar yaşadığı ifadeleri kullanılıyor.