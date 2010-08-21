-KAHİRE MÜZESİNDEN VAN GOGH TABLOSU ÇALINDI KAHİRE (A.A) - 21.08.2010 - Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait bir tablonun bu sabah saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzeden çalındığı bildirildi. Mısır Kültür Bakanı Faruk Hüsni, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Gelincikler'' adlı tablonun başkentte bulunan ve 19 ve 20. yüzyıl Avrupa sanatına ait önemli bir koleksiyonun sergilendiği Mahmud Halil Müzesinden çalındığını belirtti. Hüsni, ''paha biçilmez'' dediği tablonun bu sabah müzenin açılmasından sonra yerinden çalındığını da sözlerine ekledi. Bir müze görevlisinin sorgulandığı ve tablonun Mısır'dan çıkarılmaması için liman ve havalimanlarında önlem alındığı belirtiliyor.