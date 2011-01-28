-KAHİRE, İSKENDERİYE VE SÜVEYŞ'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Onbinlerce kişinin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı gösteri yaptığı Mısır'ın başkenti Kahire ile İskenderiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet televizyonu, ordunun 18.00 ila 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Ordunun bu kararı, kamu mallarıyla özel malları korumak ve yağmalamaları önlemek için aldığı belirtildi. Kararın, Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Mübarek tarafından alındığı kaydedildi.