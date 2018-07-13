Kahire Havalimanı'nda büyük patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan havalimanında bir uçağın alev aldıktan sonra havaya uçtuğu iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters havalimanında yakıtların depolandığı bir binanın patladığının düşünüldüğünü yazdı.

Mısırın başkenti Kahire'deki havalimanında büyük bir patlama oldu. Sosyal medyadaki kaynaklar havalimanında bir uçağın alev aldıktan sonra infilak ettiği yönünde paylaşımlar yaparken bazı haberlerde de, dumanların havalimanının ana yakıt deposunda yaşanan patlamadan kaynaklandığı iddia edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters' akonuşan güvenlik kaynakları da patlamanın, yakıtların depolandığı binadan kaynaklanmış gibi göründüğünü doğruladı.

Resmi kaynaklar yangının kontrol altına alındığını belirterek uçuşları etkilemediğini açıkladı.