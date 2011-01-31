-KAHİRE HAVAALANINDA MAHSUR KALDILAR KAHİRE (A.A) - 31.01.2011 - Mısır'ın Port Said kentindeki olaylardan kaçıp Türkiye'ye gitmek isteyen 112 Türk Kahire havaalanında mahsur kaldı. Biletleri olmadığı ve dün kalkan uçaklara yetişemedikleri için bugün havaalanında bekleyen Türkler, biletleri olmadığı ve THY'de rezervasyonlar dolu olduğu için 3 Şubata kadar beklemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Havaalanında mahsur kalanlar burada çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu, temel gıda maddelerini bulamadıklarını, sokağa çıkma yasağından dolayı Kahire şehir merkezine de gidemediklerini belirterek, yetkilerden acilen tahliye uçağı talep ettiklerini söylediler. Havaalanında bulunan Emre Babadağ, "Biz kendi aramızda organize olmaya çalışıyoruz, şu anda yapabileceğimiz birşey yok, lütfen devletimiz bize yardım etsin" diye konuştu. Dilek Elieyioğlu da "Burada çocuklarım var, çok zor durumdayım, tahliye uçağı gelmezse 3 Şubata kadar burada nasıl bekleyeceğiz?" dedi. Büyükelçilik yetkilileri, 3 Şubata kadar bileti bulunan yolcuların THY'ye müracaat etmeleri gerektiğini söyleyerek, şu an için tahliye uçağı olmadığını ancak Büyükelçiliğin Mısır'dan gitmek isteyen Türk vatandaşlarının isimlerini kayıt altına almaya devam ettiğini bildirdiler.