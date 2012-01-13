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Dünya

Kahire Havaalanı'nda ''İnek beyni'' operasyonu KAHİRE (A.A)

13 Ocak 2012 23:16

-Kahire Havaalanı'nda ''İnek beyni'' operasyonu KAHİRE (A.A) - 13.01.2012 - Kahire Uluslararası Havalimanı yetkilileri, ülkeye kaçak olarak sokulmaya çalışılan 190 kilogram dondurulmuş inek beynine el koydu. Sudanlı üç yolcunun beraberinde getirdiği büyük soğutucu kutuların içinde bulunan beyinlere yetkililerin el koyduğu, beyinlerin yakılarak imha edilecekleri belirtildi. Kaçakçı yolcuların restoranlara satmayı planladığı inek beyinleri, Mısır'da Sudan'dakinin en az altı katı fiyata alıcı buluyor. Son ele geçirilen inek beyinlerinin Mısır'daki yaklaşık fiyatının bin 500 dolar olduğu ifade edildi.  Bir havalimanı yetkilisi, bu hafta içinde dördüncü kez kaçak inek beynine el konulduğunu söyledi.  Mısır'da, özellikle ciğer ve beyin tava yapan restoranlar büyük rağbet görüyor.

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