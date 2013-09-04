Kahire Büyükelçisi Mısır'a dönüyor

Ankara'nın istişarelerde bulunmak üzere 20 gün önce Türkiye'ye çağırdığı Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın bugün Mısır'a geri döneceği bildirildi

Mursi hükümetinin darbe ile devrilmesi ve ardından yaşanan gelişmeler üzerin 20 gün önce Ankara'ya çağırılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor.

Ankara, istişarelerin tamamlanmasının ardından Büyükelçi Botsalı'nın yeniden dönmesine karar verdi. Botsalı bugün akşam saatlerinde yola çıkacak.

Mısır'da darbe yönetiminin Mursi yandaşlarına ateş açmasıyla yaşanan katliamın ardından Başbakan Erdoğan 15 Ağustos'ta Türkmenistan'dan dönerken Botsalı'yı geri çağırdığını açıklamıştı.

O açıklamadan iki saat sonra Mısır da benzer bir adım atmış Ankara Büyükelçisi’ni Kahire'ye çağırmıştı.