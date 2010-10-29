Kahinlerin diyarında merkez bankalarının bakışı değerlendirdiler

T24 - Türk ve İsrail Merkez Bankası Başkanları, İzmir'in Özdere ilçesinde bulunan kahinleriyle ünlü Klaros antik şehrinde bir araya gelerek 'son finansal krizle birlikte merkez bankalarına bakış nasıl değişiyor?' sorusunu tartışarak cevap aradılar.



Oturum kapalı kapılar ardında gizlice gerçekleşti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İzmir gözlerden uzak ilginç bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer, dün hiçbir duyurusu yapılmayan bir konferansta kapalı kapılar arkasında bir araya geldi.



İlişkilerinin en gergin dönemini yaşayan Türkiye ve İsrail’in merkez bankası başkanlarını buluşturan konferans, Avrupa Birliği destekli İngiliz araştırma kuruluşu Centre for Economic Policy Research (Ekonomik Politika Araştırma Merkezi - CEPR) tarafından düzenlendi.



İzmir’e 60 kilometre mesafede, antik çağlarda Kahinler Kenti olarak tanınan Klaros’ta, Carpe Diem Onyria Claros Otel’de toplanan konferansa, ABD’den Şili’ye kadar çok sayıda ülkenin merkez bankası yetkilileri ve ekonomistleri katıldı.



Yılmaz ve Fischer, 100 civarında katılımcı ile birlikte, “Son finansal krizle birlikte merkez bankacılığına bakış nasıl değişti?” başlıklı konferansta, ekonominin ve merkez bankalarının nasıl şekilleneceğini tartıştı.





Mossad kuş uçurmadı



İsrail’le yaşanan siyasi kriz sonrası, Stanley Fischer’in tepki çekmesinden endişe duyulduğundan konferansta gizli oturum kararı alındığı öğrenildi.



Konferans sırasında, İsrailli Mossad ajanları ve Türk güvenlik yetkilileri adeta kuş uçurmadı. Toplantı hakkında görevliler dışında kimseye en ufak bir bilgi verilmedi. Toplantıya katılan isimler, konferans dışında da görüş alışverişinde bulundu.



Stanley Fischer ve İsrailli heyetin otele gizlice giriş yaptığı ve sabahın erken saatlerinde de çıkış yapacağı belirtildi. Konferans, bugün de devam edecek. Katılımcılar yarın ise Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni gezecek.





CEPR bünyesinde 700 ekonomist var



Ekonomi dünyasının önemli araştırma kuruluşlarından CEPR’in 14’üncü yıllık konferansına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ev sahipliği yaptı. Kısa süre önce dünyanın en iyi merkez bankası başkanları arasında seçilen Durmuş Yılmaz dışında Merkez Bankası yetkilileri Erdem Başçı, Harun Alp, Mustafa Kılınç, Mehmet Yörükoğlu ve Ali Hakan Kara da toplantılara katıldı. 700 civarı araştırmacıyı bir araya getiren CEPR’e katkıda bulunan isimler arasında, MIT ekonomi profesörü Daron Acemoğlu ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke ile ortak bir makale yazmasıyla tanınan akademisyen Refet Gürkaynak da var. İzmir’deki toplantıda Almanya, Şili, Yunanistan, ABD, İsrail, Hollanda, İsveç ve İngiltere’den bir çok önemli bürokrat ve akademisyen kriz sonrası dönemde merkez bankalarının rolünü tartışma imkânı buldu.





Geleceği görenlerin şehri Klaros



İzmir Özdere’deki Klaros, antik çağda dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak biliniyordu. Şehir geleceği gördüğünü iddia eden kahinleriyle meşhurdu. Bu nedenle finansal kriz sonrası merkez bankalarının geleceğinin masaya yatırıldığı toplantının Kahinler Kenti Klaros’ta toplanması dikkat çekti.







