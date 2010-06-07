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Ekonomi

Kahin yine kehanette bulundu

Kriz kahini Roubini, Yunanistan'ın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Roubini, “Yunanistan sadece buzdağının görünen kısmıydı” dedikten sonra, ülkelerin borçların ödeyemez duruma gelmesi, Euro Bölgesi’nden çıkmaları için baskı görmeleri ve bankaların batma tehlikesi nedeniyle ikinci bir finansal kriz riski bulunduğu uyarısı yaptı.


İsviçre gazetesine konuştu

İsviçre’nin günlük gazetelerinden Tages-Anzeiger ile bir söyleşi gerçekleştiren Roubini, Avrupa’da yeni bir resesyon riski olduğunu söyledi. www.reuters.com gazetesinde yayınlanan habere göre Roubini, “En azından Euro Bölgesi için bu risk var. Büyüme yüzde sıfıra doğru düşecek. Bu gerçek anlamda bir resesyon olmasa bile, onun gibi hissettirecek. Yunanistan sadece buzdağının görünen kısmıydı” diye konuştu. Ünlü ekonomist önümüzdeki iki ile üç senelik dönemde, ekonomik durgunluk ve yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü Japon modeli deflasyonun sürecinin, Avrupa ekonomisi üzerinde yarattığı riskin, enflasyona kıyasla daha fazla olduğuna dikkat çekti.


ABD duvara çarpabilir

Roubini, ABD için ise, “ABD’liler de eğer şu anda gittikleri yolda devam ederlerse, aynı noktada duvara çarpacaktır” dedi. Roubini, İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler için ise, büyüme konusunda herhangi bir gelişme sergileyememelerine rağmen, sermaye piyasalarından kaynak bulabilmeleri için harcamaları kısma ve vergileri artırma baskısı altında bulunuyor.


Ülkeler çıkmazda

Hükümetlerin kemer sıkma önlemlerini erken uygulamaya koyduğu takdirde talebe ve toparlanmaya zarar verebileceği ihtimalini de değerlendiren Roubini, “Ancak diğer taraftan geç kalırlarsa yüksek faiz ve enflasyonun yaratacağı yükle bir felaketi de tetikleyebilirler. Tasarruf etseniz de etmeseniz de durumun iki açıdan da kritik” diye konuştu. Ancak ünlü ekonomist, hükümetlerin bütçelerini dengeye kavuşturmak için güvenilir orta vadeli planlarla bağlı kalmalarıyla “bu zor durumun altından kalkılabileceğini” söyledi.


Düşen Euro ihracatı artırır

Roubini, Euro’nun değerinde yaşanacak daha fazla düşüşün Avrupa’nın ihracat mallarındaki rekabet gücünü artıracağını ve Almanya’da ücretleri yükseltme fırsatı vererek içerde satın alma gücünü artıracağını söyledi. Kriz kahini bunun diğer euro bölgesi ülkelerinden yapılacak ihracatın da önünü açacağını belirtti.




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