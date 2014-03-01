Kahin ekonomisten Erdoğan yorumu: Merkeze kayacak



Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Project Syndicate sitesine yazdığı makalede seçimlere rağmen Türkiye'de hükümet değişikliğinin olası olmadığını ancak mevcut çizginin değişebileceğini yazdı. Roubini "Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi rüyasını gerçekleştiremeyecek ve büyük protesto hareketleri de dahil olmak üzere muhaliflerini takip ederek laik merkeze doğru kayacak" dedi.

2008 finans krizini önceden tahmin etmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi karışıklıkları konu alan bir yazı kaleme aldı.

Project Syndicate sitesinde yer alan yazıda gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda politik ve ekonomik risklerin arttığına dikkat çeken Roubini gelişmekte olan ülkeleri tanımlayan "gelişmiş ülkelere göre politik riski yüksek, ekonomik politikalar kredibilitesi düşük" tanımının yüksek büyüme yıllarından sonra geri geldiğini yazdı.

Türkiye'yi "Kırılgan Beşli" ülkeleri arasında değerlendiren Roubini Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Güney Afrika ile birlikte Türkiye'de de seçimlerin gerçekleştireceğini vurguladı.

Erdoğan merkeze kayacak

Bu ülkelerden Brezilya Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye'yi birlikte değerlendiren Roubini bu ülkelerde hükümet değişikliğinin olası olmadığını ancak bu ülkelerdeki iktidarların mevcut politik çizgisini değiştirebileceğini yazdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de ilgili yorumda bulunan Roubini "Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi rüyasını gerçekleştiremeyecek ve büyük protesto hareketleri de dahil olmak üzere muhaliflerini takip ederek laik merkeze doğru kayacak" diye yazdı.

Riskler hafife alınmamlı

Türkiye dahil olmak üzere siyasi risk taşıyan bu ülkelerin uzun vadeli ekonomik potansiyellerinin hala büyük olduğunu vurgulayan Roubini "Yine de riskler hafife alınmamalı. Gelişen ülkeler bugün daha kırılgan ve dalgalı. Uygulanacak politikalar eşitsizliği azaltmada yardımcı olmalı" dedi.