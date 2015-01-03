'Kahin ekonomist' Nouriel Roubini: Geleceğin fabrikalarında 1 işçi çalışacak

Kahin ekonomist olarak bilinen Nouriel Roubini üçüncü sanayi devrimi ile birlikte geleceğin fabrikalarında 1 işçi çalışacağını belirtti. Roubini işini kaybedecek işçilere gelir yardımının kritik olduğunu yazdı. Roubini doğru politikalar uygulanmazsa dünyanın büyük bir işsizlik problemi ile karşı karşıya kalacağını savundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2008 küresel krizini önceden tahmin etmesiyle ünlenen 'kahin' lakaplı New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini'den bu kez çok farklı bir kehanet geldi.

Project-Syndicate sitesine yazı kaleme alan Roubini Üçüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan yeni üretim tekniklerinin sanayi üretimini kökünden değiştireceğini savundu. Özellikle robot ve otomasyon alanındaki gelişimlere dikkat çeken Roubini "Geleceğin fabrikalarında sadece 1 işçi ve binlerce robot olacak. 3D yazıcı teknolojisiyle birlikte gelişecek yazılımlar yetenekli çalışanlara kapıları açacak. Ancak istihdam yaratma odaklı ekonomik stratejiler uygulanmassa işgücü talebinin yönü belirsiz olacak" diye yazdı.

Dünyanın ilk kez bu problemi yaşamadığını 19. ve 20. yüzyılda yaşanan gelişmelere karşı endüstrileşmenin kötü yönlerinin minimize edilmeye çalışıldığını belirten Roubini Üçüncü Sanayi Devrimi ile aynı problemlerin yeniden karar vericilerin karşısına çıkacağını savundu. Roubini işini yazılım ve robotlara kaptıracaklara gelir yardımı desteğinin önemli bir politika olacağını yazdı. Roubini doğru politikalar uygulanmazsa dünyanın büyük bir işsizlik problemi ile karşı karşıya kalacağını savundu.