Kâhin ekonomist 5 ay önce kredi artışını doğru tahmin etmiş!

Ekonomist Ali İhsan Gelberi'nin, 25 Aralık 2012’de Twitter'dan "Başbakan’ın Obama ile görüştüğü gün Türkiye’nin notu artacak" şeklinde attığı tweet gerçek oldu.

Ekonomi dünyası, uluslararası ekonomiye ilişkin tahminleri büyük ölçüde tutan ve “Kâhin” lakabıyla anılan Nouriel Roubini’den sonra aynı sıfata aday yeni bir isimle karşı karşıya.

Günün ilk saatleriyle birlikte sosyal medyada en çok tartışılan isimlerden biri ekonomist Ali İhsan Gelberi oldu. Gelberi’nin "trendtopics"lerde zirveye çıkmasına 25 Aralık 2012 tarihinde attığı "Başbakan’ın Obama ile görüştüğü gün Türkiye’nin notu artacak" şeklindeki bir tweet oldu.

Sosyal medyanın gündemini belirleyen olay an be an şöyle gelişti:

-Moody’s’in Türkiye’nin not artışıyla ilgili açıklaması TSİ saat 22.00 dolaylarında duyuldu.

-Daha sonra ekonomist Ali İhsan Gelberi yine kendi Twitter hesabından "Bugün Başbakan Obama ile görüşüyor. Modys'notumuzu arttırdı. Beş ay önce twitti yenilememe müsaade edersiniz artık” mesajını attı.

-Gelberi kısa süre sonra bir de 'O kadar çok tebrik mesajı aldım ki, tek tek mesaj atanlara teşekkür etme imkanım maalesef yok. Tebrik eden herkese teşekkür ederim' tvitini gönderdi.

-Tahmininin altında yatan varsayım ve gerekçeleri uzun bir yazıyla açıklaması gerektiğini belirten Gelberi, takipçilerinin kutlamalarını tek tek yanıtlayamadığı için özür diledi.



Ali İhsan Gelberi kimdir?



1960 yılında Gaziantep’te doğan Gelberi liseyi bu şehirde okudu. 1985 yılında ODTÜ İşletmecilik bölümünden mezun oldu, aynı yıl Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına uzman yardımcısı olarak girdi. 1990 yılında ABD St. John Fisher College, Rochester, NY üniversitesinden MBA derecesi aldı. 2002 yılına kadar Hazine Müsteşarlığında çeşitli görevlerde bulunan Gelberi, Japonya büyükelçiliğinde ekonomi müşaviri, İş Bankası Denetim Kurulu, Halkbankası murahhas aza ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Ali İhsan Gelberi Merkez Bankası Başkan danışmanlığı da yaparken 2004 yılından bugüne kadar Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü olarak çalışıyor. Gelberi’nin “aliihsangelberi.com/” adresinde kamuoyuyla görüşlerini paylaştığı bir web sitesi de bulunuyor.