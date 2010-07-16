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Dünya

Kahin ahtopata transfer teklifi geldi

Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ve Dünya Kupası boyunca 8 maçın sonucunu doğru tahmin ederek üne kavuşan “Paul” adlı “falcı” ahtapota transfer teklifi yapıldı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesi, Paul'u satın almak için Alman yetkililere başvuruda bulundu.


Hayvanat bahçesi yetkilileri, geçen hafta sonunda İspanya'nın Hollanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı kazandığı final maçının sonucunu da doğru tahmin eden ahtapotun Madrid'e getirilmesi için birçok kişinin öneride bulunduğunu, bu nedenle böyle bir teklif yaptıklarını söylediler.


Hayvanat bahçesi sözcüsü Amparo Fernandez, İspanya'da “kahraman” olarak görülen Paul için ne kadar para teklif ettiklerini açıklamadı ve birkaç gün içinde yanıt alacaklarını umduklarını belirtti.


Paul'un bulunduğu Almanya'nın Oberhausen kentindeki “Sea Life” adlı akvaryumun yetkilileri henüz teklifle ilgili yorum yapmadı.

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