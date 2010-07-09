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Spor

Kahin ahtapotun final tahmini

Falcı ahtapot pazar günü oynanacak dev final için tahminde bulundu. İşte kahin ahtapotun final tahmini...

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Almanya’nın Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlı akvaryumda bulunan ve 2010 Dünya Kupasında maç tahminlerinde bulunan "Paul’ isimli "falcı ahtapot" pazar günü oynanacak dev finalde İspanya'nın Hollanda'yı yeneceği tahmininde bulundu.


Üçüncü kim olacak?

Almanya’nın Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlı akvaryumda bulunan ve 2010 Dünya Kupasında maç tahminlerinde bulunan "Paul’ isimli "falcı ahtapot", yarın akşam oynanacak üçüncülük maçında Almanya’nın Uruguay’ı yeneceği tahmininde bulundu.

"Paul", akvaryuma konulan ve içlerinde Uruguay ile Almanya’nın bayraklarının bulunduğu 2 cam kutunun üzerinde dolaşarak, sonuçta Almanya bayraklı kutunun üzerine oturdu.

"Falcı ahtapot" bugüne kadar sadece 2008 Avrupa Şampiyonası final maçında Almanya’nın İspanya’yı yeneceği şeklinde yanlış tahminde bulunmuştu.

Bazı Alman gazeteleri, yaklaşık 2 buçuk yaşında olan Paul’un gelecek kupa maçlarını tahmin edemeyeceğini, çünkü bu hayvanların en fazla 3 buçuk yıla kadar yaşayabildiğini yazdı.

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