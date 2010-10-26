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Dünya

KAHİN AHTAPOT PAUL ÖLDÜ ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 17:32

-KAHİN AHTAPOT PAUL ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası'nda, maçların sonuçlarını önceden bilmesiyle dünyaca ünlenen ahtapot Paul öldü. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Dünya Kupası sırasında da hasta olan ahtapot Paul'un, Almanya'nın Oberhausen kentinde yaşadığı akvaryumda bugün öldüğü belirtildi. Dünya Kupası sırasında Alman Milli Takımı'nın yaptığı yedi maçın sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üstüne çeken ahtapot Paul, daha sonra İspanya ile Hollanda arasında oynanan final maçının sonucunu doğru bilerek, 8'de 8 tahminle milyonların hayranlığını kazanmıştı.

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