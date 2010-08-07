-KAHİN AHTAPOT İSPANYA'NIN ESPRİ KONUSU MADRİD (A.A) - 08.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda tahminlerinin doğru çıkmasıyla ünlenen ve son olarak İspanya'nın Almanya'yı eleyeceğini de bilen Almanya'daki Paul adlı ahtapotu İspanyol hükümetinde alay konusu oldu. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun ''Ahtapot için bir koruma ekibi göndermeyi düşünüyorum!'' şeklindeki esprili açıklamasından sonra hükümetteki bakanlardan da ahtapotu savunan demeçler geldi. Çevre Bakanı Elena Espinosa, İspanya'nın Almanya'yı yenmesiyle ilgili bir soruya ''Gelecek pazartesi günü AB Bakanları toplantısı var. Almanların bu ahtapotu yememesi için toplantı sırasında Paul'u avlama yasağı isteyeceğim!'' şeklinde konuştu. Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Miguel Sebastian da, İspanyolları sevindiren kahin ahtapotla ilgili olarak, ''Ahtapot olayı Almanya ile ikili ilişkilerde çok büyük bir öneme ulaştı. Ahtapot için acil koruma isteyeceğim ve gerekirse İspanya'ya naklinin yapılmasını talep edeceğim!'' ifadelerini kullandı. Bu arada, İspanya'nın tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda final oynayacak olması bir anda ülkedeki gergin siyasi ortamı da yumuşattı. İspanya'da tasarruf bankalarının ve küçük ölçekli bankaların birleştirilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısını basına açıklayan Başbakan Zapatero, muhalefetin eleştiriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap olarak, ''Bugün neşeli bir günümdeyim. Çünkü dün mükemmel bir maçla kazanarak, finale yükseldik. Bugün büyük bir gün ve gün boyunca da neşeli olmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.