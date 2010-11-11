-KAĞITTAN UÇAK UZAYDAN FOTOĞRAF ÇEKTİ ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - İngiliz amatör uzay meraklıları, kendi tasarladıkları ve yaptıkları, üzerine fotoğraf makinesi monte edilmiş kağıttan uçağı uzaya göndermeyi başardılar. Uzay amatörlerinin içi helyum dolu bir balonla İspanya'dan gönderdikleri ve 37 km irtifaya ulaşan kağıttan uçak, o yükseklikten Dünya'nın çok sayıda fotoğrafını çekti. Pipet ve benzeri atıkların üzeri kağıt kaplanarak yapılan ve sadece 90 cm kanat genişliğine sahip uçak, balon patladıktan sonra yaklaşık 1,5 saat havada süzülerek yere indi. Uçak fırlatıldığı yerden 160 km ötede bulundu. Başta "gülmek için" giriştikleri projenin kendilerine sonunda yaklaşık 25 bin TL'ye patladığını belirten amatör ekip, düşen kağıt uçaklarının yerini GPS navigasyon sistemi sayesinde tespit edebildi.