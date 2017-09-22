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Kağıthane'nin parkları güvenlik için kamera ile izleniyor

İSTANBUL, ( DHA) - İSTANBUL'da, kilometre kareye oranla en fazla parka sahip olan Kağıthane’de bulunan parklar, vatandaşların huzurlu vakit geçirmesi için sürekli kameralarla takip ediliyor

22 Eylül 2017 15:05

İSTANBUL, ( DHA) - İSTANBUL\'da, kilometre kareye oranla en fazla parka sahip olan Kağıthane’de bulunan parklar, vatandaşların huzurlu vakit geçirmesi için sürekli kameralarla takip ediliyor.

İlçede yaşayan vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanların sayısını sürekli arttıran Kağıthane Belediyesi,parkların güvenliğini de üst seviyede tutuyor.

İstanbul’da 287 adet park sayısıyla 39 ilçe arasında ilk sırada yer alan Kağıthane’de 180 park ve kavşak, 24 saat güvenlik kameralarıyla izleniyor. Parklar da büyüklüklerine göre de birden fazla kamera bulunduruluyor. 

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları belirli periyotlar da bakıma alıyor.

Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuz bir durumda 15-35 gün arasında kayıtta tutulan görüntüleri, polisten aldığı görüntü talep formunu doldurarak elde edebiliyor. Ücretsiz internet hizmetinin verildiği parklar, evler ve okullardan sonraki güvenli alanlar arasında yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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