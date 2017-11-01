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KAĞITHANE'DEKİ SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA  Kağıthane'de servis şoförünün silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi otobüsle Antalya'ya kaçmaya çalışırken  Isparta'da yakalandı

01 Kasım 2017 03:52

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA 
Kağıthane\'de servis şoförünün silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi otobüsle Antalya\'ya kaçmaya çalışırken  Isparta\'da yakalandı. OIay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.\'da Sultangazi\'de yakalandı.

Kağıthane dün servis şoförü Kıyasettin Tacer\'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işlediği söylenilen kişinin Antalya\'ya kaçmaya çalıştığını tespit edince harekete geçti. Isparta Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri cinayet şüphelisi Ferit A.\'nın içinde bulunduğu otobüsü Isparta\'da durdurdu. Gözaltına alınan şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildiği, ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne gönderilmesi beklendiği öğrenildi.  Öte yandan olay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.\'da Sultangazi\'de yakalandı.

Öte yandan Kıyasettin Tacer\'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi. 
 

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