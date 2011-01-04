-KAĞITHANE'DE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Kağıthane'de bir evin çatı katında çıkan yangın, sokakların darlığı ve hatalı park edilmiş araçlar yüzünden itfaiye ekiplerinin bir süre müdahale edememesi sonucu diğer binalara da sıçradı. Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Başak Sokakta üç katlı bir aparmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar ve hatalı park edilmiş araçlar yüzünden ekiplerin bir süre müdahale edemediği yangın, alevlerin büyümesiyle yan binalara da sıçradı. Daha sonra ekiplerin hortumları diğer sokaklardan uzatması ve hatalı park edilen bazı araçların da çekilmesinin ardından yangına müdahale edilebildi. Mahalle sakinleri ise yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangın sonucu 3 binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluşurken, yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.