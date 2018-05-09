Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA) İSTANBUL narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik Kağıthane\'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri\'nin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı. İstanbul Narkotik polisi saat 05.00\'da Kağıthane\'de operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri de katıldı.

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