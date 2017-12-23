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Kağıthane’de sosyal mağaza ile yüzler gülüyor

İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL belediyecilik alanında çalışmalarıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Kağıthane Belediyesi, 2017 yılında yine binlerce vatandaşa yardım elini uzattı

23 Aralık 2017 13:44

İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL belediyecilik alanında çalışmalarıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Kağıthane Belediyesi, 2017 yılında yine binlerce vatandaşa yardım elini uzattı. Kağıthane Belediyesi bu yıl 15 binden fazla vatandaşın kıyafet, kırtasiye, ayakkabı ve oyuncak ihtiyacını karşıladı.

Kağıthane Belediyesi\'nin Sosyal Mağaza adını verdiği hizmet merkezinde her yaştan vatandaş için kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor. Vatandaşlar Sosyal Mağaza\'ya gelerek kendi beğendikleri ürünleri hiçbir ücret ödemeksizin alabiliyor. Sosyal Mağaza\'da orjinal, daha önce hiç kullanılmamış, etiketli ürünler bulunuyor.

Sosyal Mağaza son olarak yaşları 7 ile 10 arasında değişen elliye yakın öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler düzenlenen programda kendi bedenlerine uygun beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları aldı. Erkek öğrencilere kumandalı araba, kız öğrencilereyse oyuncak bebeklerin hediye edildiği programda ayrıca her öğrenciye okuma kitabı da verildi.

Programda konuşan KağıthaneBelediye Başkanı Fazlı Kılıç, \'\'Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Okullarda öğrencilere kitapları dağıtılıyor. Kırtasiye, kalem, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuklarımıza da biz destek oluyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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