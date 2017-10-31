Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti

Kağıthane Girne Caddesi'nde öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu. Servis sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Girne Caddesi'ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.