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KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA Kağıthane'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı

14 Aralık 2017 03:24

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
Kağıthane\'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Oaly, Büyükdere Caddesi üzerinde  saat 22 .00 sıralarında  meydana geldi. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  yerde yatan yaralıyı Şişli  Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yerdeki Kanlar
-Polisin çalışmaları
-Genel ve detaylar
 

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