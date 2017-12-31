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Kağıthane'de polisle soyguncular çatıştı

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı

31 Aralık 2017 00:55

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı. Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. Kaçan iki şüpheli de kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. 

Kağıthane\'de gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri, iki kişiden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheliler, Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak\'ta bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polisle bir şüpheli yaralandı. Yaralı soyguncu yaya olarak kaçarken diğer şüpheli de motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce yaya olarak kaçan yaralı şüpheliyi ardından da motosikletle kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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