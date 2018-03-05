T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAĞITHANE'DE NARKOTİK OPERASYONU... 36 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ  

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi

05 Mart 2018 14:53

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. 
27 Şubat\'ta düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 921 gram esrar, 692 gram bonzai, 19 gram kokain, 4 bin 100 ecstascy hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 12 av tüfeği ile 7 bin 115 lira para ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi
-Şüphelilerin otobüslere bindirilmesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraKENARLIDHA  İstanbul Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKağıthaneOperasyonDökümü Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24