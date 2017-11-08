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Kağıthane'de market soygunu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı

08 Kasım 2017 00:20

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 
Soygun, Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunun bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Kafasına poşet geçiren bir kişi yaya olarak markete gelip kadın kasiyeri bıçak ile etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alıp, yaya olarak kaçan poşetli soyguncu, Birgül Sokakta izini kaybettirdi. Market çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarının ifadesi doğrultusunda poşetli soyguncunun eşkalini belirlemeye çalıştı. Marketin ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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