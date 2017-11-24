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Kağıthane'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de metruk bir gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

24 Kasım 2017 07:30

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de metruk bir gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı. 

Olay bugün saat 01:45 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Kanarya  Sokak\'ta bulunan metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 3 kez patlama sesi duyuldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm gecekonduyu sardı. Yan binalarda oturan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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