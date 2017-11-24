KAĞITHANE’DE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Haber- Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kağıthane’de metruk bir gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay bugün saat 01:45 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Kanarya Sokak\'ta bulunan metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 3 kez patlama sesi duyuldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm gecekonduyu sardı. Yan binalarda oturan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Gecekondunun yanışı amatör kamera

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan mahalle sakinleri

-Genel ve detaylar