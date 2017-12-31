T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kağıthane'de çatışma; 1 polis yaralı

Kağıthane'de polis ile gasp şüphelileri arasında çatışma çıktı

31 Aralık 2017 01:01

İstanbul Kağıthane'de bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki marketlerden gasp olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili kimliği tespit edilen iki şüpheliyi takibe aldı.

Bölgede bir markete gasp amacıyla girdiği belirtilen şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı olarak motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

ETİKETLER

kağıthanepolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24