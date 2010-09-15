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KAĞITHANE'DE BEBEK CESEDİ BULUNMASI İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 20:59

-KAĞITHANE'DE BEBEK CESEDİ BULUNMASI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Kağıthane'de yeni doğmuş bebek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan anne, ifadesine başvurulduktan sonra hastanede tedaviye alındı.  Alınan bilgiye göre, Seyrantepe İbrahim Karaosmanoğlu Caddesi Murat Sokaktaki işyerine gelen Özcan Nadir, kapı önünde park halindeki kamyonetin altında yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset olduğunu görünce durumu polise bildirdi.  Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.  Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bebeğin annesi olduğunu belirlediği F.U'yu gözaltına alarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.  İfadesinde, bekar olduğunu ve bebeğin ölü doğduğunu iddia ettiği öğrenilen F.U, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.  F.U'nun sevgilisi olduğu öne sürülen oto tamircisi Y.K'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi. 

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