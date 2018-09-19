T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kağıthane'de AVM'deki silahlı kişi ikna edildi

  Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de  bulunan bir AVM'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi

19 Eylül 2018 15:34

 

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de  bulunan bir AVM\'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM\'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM\'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜNALHasan YILDIRIMTaner YENER İSTANBUL DHA KAĞITHANEAVMEdinilenElindeSilahlıZamanFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24