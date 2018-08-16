KAĞITHANE'DE APARTMANIN ÇATI KATINI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞLAR





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir apartmanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Tabya Caddesi\'nde bir apartmanın çatı katına uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, evde bulunan A.H.C.(52) ve G.C.(45)\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 11,7 gram hink keneviri, 10 kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 950 lira ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin evdeki aramaları

-Evde buluan hint kenevirleri

-Uyuşturucu içme aparatları

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar



