Kağıthane'de 5 araç kundaklandı

İstanbul Kağıthane'de dün gece yarısı park halindeki araçlar kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Radikal'in haberine göre, Kağıthane'de park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Kağıthane, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Çamoluk Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ve 1 kamyoneti üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi.

Araçlardan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da ellerine geçirdikleri kova ve su bidonlarıyla araçlardaki yangına müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale etti.

Yangın sonucu, 5 aracında motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklanan bir mahalle sakini, “Sokağa indiğimizde araçların yandığını gördüm. Alevler benim otomobilime de sıçramış. İtfaiye gelip müdahale etti. Şüphelileri görmedim" şeklinde konuştu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.