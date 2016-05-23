Kağıthane'de 3 çocuk annesini öldüren maganda yakalandı

Kağıthane'de, düğün eğlencesi sırasında havaya ateş açarak balkonda duran 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'in ölümüne neden olan 48 yaşındaki zanlı Bursa'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 17.50 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi, Ayar Sokak'ta meydana gelen olayda 52 yaşındaki Hülya Özdemir'in tabanca ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, silahla ateş ettiği tespit edilen İ.H.A. (48) adlı kişi bugün Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, olay günü şüpheli şahsın da aralarında bulunduğu bir grubun olay yeri adrese gelin almak için geldikleri esnada grup tarafından havaya ateş edildiği ve olayın bu nedenle meydana geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.