Kağıthane-Dolmabahçe beş dakikaya düşecek

T24-

Tünelden, günde ortalama 40 bin aracın geçtiğini, şu ana kadar toplamda 11 milyon 600 aracın burayı kullandığını belirten Erdoğan, onun bir devamı niteliğinde olan ve bugün resmi açılışını yaptıkları Dolmabahçe-Bomonti tünelinin, toplamda 4 bin 750 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan, Kağıthane'den Dolmabahçe'ye yoğun saatlerde ulaşımın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü, tünelin açılmasıyla, bu sürenin sadece 5 dakikaya indiğini vurgulayarak, tünel inşaatının 248 milyon 700 bin liraya mal olduğunu bildirdi.

İstanbul halkına nefes aldıracak bu tünelin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ''Her zaman söylüyorum. Bu bir aşk, sevda, dert işidir. Dertliyseniz dağları delersiniz, aşıksanız dağları delersiniz. Her zaman ne dedik? Biz dertliyiz ve onun için aşkımız var milletimize. Gece demeden, gündüz demeden koşuyoruz, dağları deliyoruz, Ferhat gibiyiz Leyla'ya da ulaşıyoruz'' dedi.

Erdoğan şu anda Çayırbaşı tünel inşaatının hızlı şekilde devam ettiğini, 159 milyon lira maliyetle tamamlanacağını ve kentin 4 bin metre uzunluğunda yeni bir tünel daha kazanacağını belirterek, buranın da şu anda yüzde 70'inin bittiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, çeşitli semtlerde toplam 55 bin 672 metrelik 7 tünelin proje aşamasında olduğunu, bunların da tamamlanmasıyla tünellerin toplam uzunluğunun 84 bin metreye ulaşacağını ifade ederek, kara yolu çalışmalarının da hızla devam ettiğini, 5 milyar 678 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini, 231 kavşak ve yol yapımının tamamlandığını, toplamda 404 kilometre yeni yolu İstanbul'a kazandırdıklarını anlattı.

Raylı sistem çalışmalarının da aynı şekilde devam ettiğini, metroya sadece şu son dönemde 5 milyar liralık yatırım yaptıklarını, raylı sistem uzunluğunu 78 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, ''Aynı hız, aşk ve şevkle devam edeceğiz, zira gece ve gündüz demeden buna devam edeceğiz. İstanbul'un kronik sorunlarını çözmek, ulaşım sorununu hafifletmek için çok önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Dünya metropolleriyle kıyaslandığında İstanbul sorunlarının minimize edildiğini, önemli ölçüde hal yoluna koyduğumuzu görüyorsunuz'' diye konuştu.

