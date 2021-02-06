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Kağıthane'de silahlı çatışmada bir kişi öldü

06 Şubat 2021 00:30

Kağıthane'de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 36 yaşındaki Yurdal Karademir olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay, saat 22.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde üzerinde, trafiğe kapalı alanda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi üzerine bulunan silahı çıkararak 36 yaşındaki Yurdal Karademir'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karademir, bir otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

 Bir kişi gözaltına alındı

Karademir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgiler doğrultusunda bölgede arama yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. 

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