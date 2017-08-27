Kağıthane Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi yeni sezon öncesi her sene olduğu gibi bu yıl da ilçedeki 60 adet futbol, basketbol ve mücadele sporları dalında ter döken amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Kağıthane Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği dağıtımı için program düzenledi. Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen programın ev sahipliğini Başkan Fazlı Kılıç yaparken, programa AK Parti İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Hasan Cevahir ve Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı Adem Mat ile spor kulüpleri yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve sporcular katıldı. 2017-2018 spor sezonu öncesinde Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerine futbol topundan formaya, yağmurluktan boks eldivenine varıncaya kadar yüzlerce spor malzemesi teslim edildi.

İstiklal Marşı\'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan program spor malzemelerinin ilgili kulüplere dağıtımıyla devam etti. Spor kulüpleri programa özel olarak hazırladıkları teşekkür hediyelerini Başkan Kılıç\'a takdim ettiler.

\"KAĞITHANE\'DE ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR\"

Sporun yaygınlaşması için tesisleşmenin önemine değinen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, \'\'Göreve başladığımız 2004 senesinde ilçemizde sportif alan yoktu. 13 senede 8 futbol sahası, 2 spor kompleksi, spor merkezleri ve spor parkları, olimpik yüzme havuzları, tenis kortu, buz pisti, basketbol sahaları gibi birçok sportif üstyapıyı ilçemize kazandırdık. Spora desteğimiz sadece spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarla sınırlı değil. Tüm vatandaşlarımıza bu tesislerimizin kapılarını açtık. Yediden yetmişe komşularımız buralarda uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapıyor. Çocuklarımız sporla bu sayede erken yaşta tanışıyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Tesislerimizde sportif eğitim alıp kendini geliştiren ve branşında ulusal ve uluslararası arenada madalyalar alan yüzlerce sporcumuz var. Bu bizim için büyük gurur. Kağıthane\'de şampiyonlar yetişiyor\'\' dedi.

\"İDMAN YAPACAK SAHAMIZ YOKTU\"

Programda söz alan Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı hasan Cevahir bundan 10 sene önce idman yapacak saha bulamadıklarını belirterek bugün birçok sahada gençlerin spor yapabildiklerini hatırlattı ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Fazlı Kılıç\'a teşekkür etti.

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