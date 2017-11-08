Kağıthane Belediyesi 71 okula spor malzemesi yardımı yaptı

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi, Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde düzenlediği törenle ilçedeki tüm okullara spor giyim ürünleri, futbol, basketbol, voleybol topları ile birlikte antrenman ekipmanları hediye etti.

İlçede bulunan toplam 71 devlet okuluna spor malzemesi yardımı yaptıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Öğretmenlerimiz ve antrenman hocalarımız çocuklarımızı bir çok konuda çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Biz de okullarımıza spor malzemesi yardımında bulunuyoruz” dedi.

Programa AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da katıldı. Konuşmaların ardından okulların isimleri tek tek anons edilerek spor malzemeleri teslim edildi. Öğrenciler, spor malzemelerini Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç’ın elinden aldı.

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