Kağıtçıbaşı'na İstanbul Üiversitesi'nden jest

BURSA, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Bursa Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı\'nı ziyaret ederek içerisinde fakülte müracaat formu ve sınav notlarının bulunduğu öğrencilik yıllarına ait belgeleri hediye etti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Ergun Kağıtçıbaşı\'nı ziyaret etti. Bursa Çimento merkez binada gerçekleşen ziyarette Dekan Yardımcısı Dr. Cenk Şahin ve Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Çekin ile Bursa Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel de yer aldı.

Prof. Dr. Kendigelen ziyarette, Kağıtçıbaşı\'na 1959 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ne müracaat formu ve sınav notlarının bulunduğu öğrencilik yıllarına ait belgeleri hediye etti. Ziyaretin ve belgelerin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Ergun Kağıtçıbaşı, \"Bu anın ve bu notların çok büyük manevi değeri var. Beni öğrencilik yıllarıma götürdü. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim\" dedi.

Ziyaretin nesiller arası buluşmanın ve bilgi alışverişinin çok anlamlı bir örneği olduğunu vurgulayan Nalan Tüzel, \"Sayın Dekan Prof. Dr. Abuzer Kendigelen benim doktora hocam. Onun hocası ise Sayın Ergun Kağıtçıbaşı’nın sınıf arkadaşı. Ve biz bugün bir arada hem geçmişi yad ediyoruz, hem de geleceği planlıyoruz. Bu çok kıymetli bir buluşma, iletişimimiz her zaman sürecek\" dedi.

FOTOĞRAFLI