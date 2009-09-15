Kağıt ve tuzdan 'çevreci pil'

ABD’deki Massachussets Institute of Technology tarafından yayınlanan Technology Review dergisinde yer alan habere göre, son derece hafif, yeniden doldurulabilir batarya, selüloz elyaflarının preslenmesiyle yapılan ince kağıt parçalarını elektrod, tuz çözeltisini de elektrolit olarak kullanıyor.



Araştırmanın başında yer alan Maria Stromme, yeni bataryanın ucuz, üretimi kolay ve çevreci olması, ayrıca medikal cihazlar ve kumaşlara iliştirilmiş sensörleri çalıştırabilmesi gerektiğini söyledi. Batarya yapmak için ileri düzeyde malzeme ve teçhizata ihtiyaç duyulmaması gerektiğinin de altını çizen İsveçli bilim adamı, bu tip pillerin gelişmekte olan ülkelerde de üretilebilmesinin önemine işaret etti.



Yeni tip bataryadaki yeniden doldurulabilir ince film tasarımı sıvı veya jöle kıvamı yerine katı elektrolitler kullanıyor. Tuz-kağıt pilin, kablosuz sensörler, akıllı kartlar, medikal implantlar gibi düşük enerji kullanan taşınabilir cihazlarda kullanılan lityum pillerin yerini alabilmesi için ideal olacağı düşünülüyor.



3 yıl içinde satışa çıkarılacak



Uzun raf ömrüne sahip bu ince film bataryalar ayrıca şarjını yıllarca muhafaza edebiliyor ve on binlerce kez şarj edilebiliyor. Lityum bataryaların 4 volt sağlamasına ve gram başına saatte 200 ila 300 milivatt enerji depolayabilmesine karşılık, kağıt batarya 1 volt enerji veriyor ve gram başına saatte 25 milivat enerji toplayabiliyor. Bu pillerin yüksek enerji sağlamaları için seri bağlanmaları gerekiyor.



Bilim adamları, lityum bataryadan daha çabuk şarj edilebilen kağıt bataryayı şimdi daha da geliştirmeyi hedefliyor. Tuz-kağıt bataryanın 3 yıl içinde ticari şeklinin piyasaya sunulması bekleniyor.