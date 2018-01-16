Kağıt toplayarak geçinen Keskin'den, Samsunspor'a 555 TL yardım

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kibar Keskin\'in Samsunspor\'a yaptığı 555 TL\'lik desteğe Vali Osman Kaymak teşekkür etti. Keskin\'i makamında ağırlayan Vali Kaymak, teşekkür belgesi verdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın girişimleri ile başlatılan Samsunspor\'a yardım kampanyasına anlamlı bir destek geldi. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Kibar Keskin, Samsunspor\'a yardım kampanyasına 555 TL yatırarak destek oldu. Bu anlamlı davranışı nedeniyle Kİbar Keskin\'i makamında kabul eden Vali Kaymak, kendisine teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette bir konuşma yapan Kibar Keskin, \"Türkiye’nin yarısını verseniz beni bu kadar memnun edemezsiniz. Siz benim başımın tacısınız. Bu lafıma inanın. Bana verdiğiniz bu teşekkür belgesini evimin en baş köşesinde asacağıma söz veriyorum” dedi.

Vali Osman Kaymak ise, “Samsunspor\'a yardım kampanyasına yaptığın destek ve fedakarlıktan dolayı sana çok teşekkür ederim. Senin verdiğin destek çok yüksek bir değerdir. Milyonlardan kıymetlidir. Yapmış olduğun destek, kampanyamızın önemli bir tanıtım yüzü olmuştur. Bir ihtiyacın olduğunda Valiliğimizin kapıları sana her zaman açıktır\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI