Kağıt toplayan kadına pitbull saldırdı

Gaziantep'te bir pitbull saldırısı haberi daha geldi. Kentte dün gece kağıt toplayan bir kadına tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın hafif yaralandı. 22 Aralık'ta 4 yaşındaki Asiye Ateş oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanmış. sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılmıştı.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde kağıt toplayan Aslı Bozkurt'a tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı.

Büyük korku yaşayan kadını çevredekiler güçlükle kurtardı.



Koşarak bir eve sığınan kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis köpeğin beslendiği adresi tespit etti. Köpek barınağa götürüldü. (İHA)