‘Kağıt parçası’ siteden kaldırıldı

T24 - Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" haberleri üzerine, 26 Haziran'da yaptığı "kağıt parçası" konuşmasının Genelkurmay'ın internet sitesinden çıkarıldığı iddia edildi. Gün içinde haber kanalları ve internet sitelerinde kullanılan haber üzerine Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ise basın toplantısı metninin, Genelkurmay internet sitesinde hiçbir zaman yer almadığı belirtildi.



Sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 26 Haziran'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda Kuvvet Komutanları ve Karargahı’nda görevli başkanlarının da katılımıyla düzenlediği basın toplantısı konuşmasının Genelkurmay'ın sitesinden çıkarıldığı haberleştirildi. Haberin medyada yer almasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 26 Haziran 2009'da yaptığı ve ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' iddiaları ile gündemdeki konuları değerlendirdiği basın toplantısına ilişkin metnin Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, bazı basın yayın organlarında yer alan ''basın toplantısı metninin kaldırıldığı'' yönündeki iddiaların ''gerçek dışı'' olduğunu belirttiler.

''Metnin Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulmadığını'' ifade eden yetkililer, ''bu sebeple basın toplantısı metninin kaldırılmasının da mümkün olamayacağını'' kaydettiler.