T24- 19 Ekim 1987'de dünya piyasaları ABD'den gelen bir haberle sarsılmıştı. O gün, ABD borsası tam yüzde 22.5 düşmüştü. Yatırımcıların milyarlarca dolarının uçup gittiği gün olan 'kara pazartesi'yi tahmin etmesi nedeniyle Dr. Kıyamet olarak tanınan Marc Faber, yatırım önerilerini ve öngörülerini anlattı.









Cnbce'de konuşan Faber, altın mı, döviz mi? Hangi ülkede daha büyük çöküş bekleniyor'un yanıtlarını verdi...1987 yılında yaşanan 'kara pazartesi'yi öngörmesi nedeniyle 'Dr. Kıyamet' olarak anılan yatırım gurusu Marc Faber CNBC-e canlı yayınında soruları yanıtladı.



Faber'in açıklamaları şöyle: "Çin bu yıl ciddi ölçüde yavaşlayacak. Herhangi bir çöküş olup olmayacağını bilmiyoruz ama kayda değer bir yavaşlama olacak. Geçen yıl bankaların toplam borcu GSYH'nin yüzde 25'i idi, bu yıl Ocak'ta ise 200 milyar dolar oranında artış oldu. Bu yıllık 2 trilyon dolara denk geliyor, GSYH'nin yarısı anlamına geliyor.



Ekonomiler genel olarak çok iyi durumda değil. Asya'da ve gelişmekte olan ülkelerde Türkiye de buna dahil çok yüksek tüketici fiyatları söz konusu değil. Gelişmekte olan pazarlarda fonlanmamış bir takım miktarlar yok. Başka bir deyişle gelişmekte olan ülkeler çok daha iyi durumda. Brezilya ABD'den daha fazla Çin'e ihracat yapıyor.





ABD'de daha büyük çöküş olacak



ABD'de hükümet tahvilleri piyasasası ciddi bir ralli gösterdi. 1981'den Aralık 2009'a kadarki süreçte. Yüzde 16.4'ten, yüzde 2.08'e kadar düşüş oldu. Bu çok ciddi bütçe açığı ve para basma nedeniyle ABD'deki çöküşün daha büyük olacağını düşünüyorum.



20 yıl sonra denge gelişenlerin lehine dönecek



Zamansal olarak çok ilginç bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkelerdeki çok hızlı büyüme eğilimi devam edecek. ABD ve Japonya çok borç içerisinde. 20 yıl sonra ekonomik denge gelişmekte olan ülkelerin lehinde olacak.

Kağıt para tuvalet kağıdı gibi, altın alın



Kasım 2009'dan bu yana Euro 1.50'ye çıktı. Bu aslında sahte bir yükselişti. Bu gibi hareketlerden sonra genelde aksi bir trend oluyor. 1,36 seviyesindeyiz ve Euro daha da düşecek. Euro Bölgesi Yunanistan'ı kurtaracak ama bu iyi bir şey değil. Bunu yapınca bir ralli yaşanacak Euro'da. Kağıt paralar tuvalet kağıdı gibi o yüzden altın almayı öneriyorum. Altının 1000 dolara kadar düşeceğini düşünüyorum. O yüzden her ay altın biriktirmek gerekiyor. Evet yapman gereken her ay sana yeni altın alacak arkadaşlar bulman. Hala altın alımı önermeye devam ediyorum.

Hisse senetleri kayda değer artmaz



2009 yılı inanılmaz bir yıldı. Çok para kazanmak için olağanüstü bir yıldı. Bakır, altın, hisse senetleri olsun yılın ilk üç ayında çok para kazanabilirdin. 2010 ise para kazanmak için çok zor bir yıl olacak. Şu gün çok büyük bir satın alma fırsatı görmüyorum. Piyasalar belirli ülkelerde yüzde 10'luk-yüzde 20'lik düzelme oldu. Bence bu hafta, Şubat sonu başlamak üzere bir ralli olacak ama bu yeni yüksekler yaratmayacak. Sonra yine aşağı bir eğim olacak. ABD'deki seçimlere kadar devam edecek ve sonrasına bakıp görmemiz gerekiyor. Bu yıl hisse senetlerinin çok kayda değer artacağını düşünmüyorum.



19. yüzyılda 19 resesyon yaşandı. Tüm bunlara rağmen ekonomi büyümeye devam etti. Uzun vadede çok olumlu bir ortam olduğunu düşünüyorum

