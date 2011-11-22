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Kağıt para tarih oluyor!

Kanada merkez bankası önemli bir değişikliğe imza attı. Kanada'da kağıt para dönemini bitiyor...

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Kanada merkez bankası önemli bir değişikliğe imza attı. Kanada'da kağıt para dönemini bitiyor.

Kanadalılar yine günlük ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişte para kullanacaklar ancak kağıt paranın yerini plastik paralar alacak. Yüksek teknoloji kullanılarak polimer adlı bir maddeden üretilen plastik paralar geçtiğimiz hafta dolaşıma girdi.  

Kağıt para tarih oluyor

Plastik para kullanımına 100 Kanada dolarlarını basarak başlayan Kanada, söz konusu paranın taklidinin yapılmasının da zor olduğunu savunuyor. 


Operasyon 2013'te tamamlanacak

Kanada Merkez Bankası, mevcut kağıt paralar boyutunda üretilen plastik paraların geri dönüştürülen bir maddeden imal edildiğini de açıkladı. 

Banka, 50 Kanada doları banknotların önümüzdeki mart ayında, 5 ve 10 dolarlık banknotlarında 2013 yılında tedavüle gireceğini belirtti.


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