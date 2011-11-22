Kağıt para tarih oluyor!

T24

Operasyon 2013'te tamamlanacak



Kanadalılar yine günlük ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişte para kullanacaklar ancak kağıt paranın yerini plastik paralar alacak. Yüksek teknoloji kullanılarak polimer adlı bir maddeden üretilen plastik paralar geçtiğimiz hafta dolaşıma girdi.Plastik para kullanımına 100 Kanada dolarlarını basarak başlayan Kanada, söz konusu paranın taklidinin yapılmasının da zor olduğunu savunuyor.Kanada Merkez Bankası, mevcut kağıt paralar boyutunda üretilen plastik paraların geri dönüştürülen bir maddeden imal edildiğini de açıkladı.Banka, 50 Kanada doları banknotların önümüzdeki mart ayında, 5 ve 10 dolarlık banknotlarında 2013 yılında tedavüle gireceğini belirtti.