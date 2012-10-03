Kağıt medyaya cevap: Playboy güzellerine telif ödüyor musunuz?

20 gazetenin internet medyasına karşı yayımladıkları "hiçbir hacim ve biçimde içeriğimizi kullanamazlar" içerikli ortak deklarasyona karşı "İnternet Fikir Platformu" imzasıyla bir yazı yayınlandı. Yazıda kağıt medya'ya seslenilerek, "Playboy güzellerine telif ödüyor musunuz?" denildi

İnternet Fikir Platformu'nun f5.com sitesinde yer alan metni şöyle:

İnternet haberciliği konusunda hazırladığı deklarasyonu kendi internet yayın yönetmenlerinden bile saklayan "kâğıt gazete"lere duyurumuzdur.

Bildiriniz maalesef gazeteciliğin temellerinden 5N 1K'ya bile uygun olmayıp ne muhatabı, ne zamanı ne de şartları belli değildir. 20 gazete "Korsan Gazeteciliğe Hayır!" derken kimi muhatap alıyor, kimleri zan altında bırakıyor? En azından kendi koltuğunuza tehdit olarak gördüğünüz kurumsal internet sitelerinizin yayın yönetmenlerinize danışsaydınız, daha gerçekçi bir bildiri yayınlayabilirdiniz.

Sizleri matbaanın ülkemize 233 yıl geç gelmesine sebep olan ve geldiğinde de gâvur icadıdır diyerek önünü kesmeye çalışanlarla bir tutmak değil niyetimiz. Ancak içinde bulunduğunuz durumda ciddi çelişkiler var ve bizlere Korsan Gazeteci deme cüretinde bulunduğunuz için çelişkilerinizle sizleri yüzleştirmek bize düştü.

İlk taşı günahsız olanınız atsın…

Haberlerinizin neredeyse tamamını bizlerin de abonesi olduğu ajanslardan alıyorsunuz. Geri kalan kısmın hatırı sayılır bölümünü sosyal medyadan, magazin haberlerini Dailymail.co.uk tarzı sitelerden alıyorsunuz ve bizleri korsan haber kullanmakla itham ediyorsunuz, sizce burada bir çelişki yok mu?

Dailymail.co.uk sitesine veya Twitter, Ekşi Sözlük gibi sitelerdeki yazarlara telif ödüyor musunuz? Türkiye'de internet gazeteciliğini yıllardır komik video ve soft porn galerilerle temsil ederken Youtube'daki içerik sahiplerine, komik bebeklere, şaşkın kedilere, Hollywood ünlülerine, Playboy güzellerine, Pit Stop kızlarına telif ödemeyi hiç düşündünüz mü? NTV'nin haberlerini, foto-galerilerini yıllardır internet sitelerinizde "başlığa takla attırıp" kullanırken bırakın telif ödemeyi, hiç izin istediniz mi?

Nerdeyse hepinizin sahibi olduğu sitelerde yer alan oyun sayfalarındaki hiçbir oyun için oyun sahibi firmalara telif ödediniz mi?

Aklınızca toplumsal yaraya parmak basmak için yayınladığınız bıçaklanmış kadın görüntülerinde merhumenin ailesinden, çocuklarından izin istediniz mi?

AK Parti kongresinde 6 ulusal gazete'nin akredite edilmemesini çağdaş Türkiye imajına uygun görmezken siz kendi yaptığınız haberleri kamudan saklamaya mı çalışıyorsunuz?

Dünya "kağıt israfına son" çığlıklarıyla yankılanırken hala bu çabanız ne diye?

Hepinizin evindeki faturalarda kağıt israfına son verin, e-fatura'yı tercih edin, ağaçlar kesilmesin uyarıları yer alırken, devlet e-devlet haline gelmişken bu kağıt israfı çabanız nedir? Tüm dünya çevreyi sebep olduğunuz felaketten kurtarmaya çalışırken bunu sürdürmek istemeniz gazetecilik etiğiyle bağdaşıyor mu?

Nesil hızla değişiyor, teknoloji hayatımıza yön veriyor. Siz yıllardır kendi sitelerinizi, kendinize tehdit olarak frenlediğiniz için Türkiye'de internet medyası bu kadar gelişti. Ve sizin frenlediğiniz internet siteleriniz marka bilinirliği sayesinde reklam pastasından en büyük dilimi kapabilmek adına Türkiye'de internet haberciliğini tık yarışına sokarak en büyük darbeyi vurdu. Dailymail'den aldığınız tek haberi resim ve videolarına bölerek 30 sayfada verdiğiniz için halkımız haber okumaktan soğudu. Sizin bir günde çalışarak ertesi güne yetiştirdiğiniz bir haberi vatandaş Twitter'da 140 karaktere sığdırdığı için panik yapmış olabilirsiniz, haklısınız da ama bu panik atağınızın sonucunda ver yansın etmek yerine aranızda bazılarınızı yaptığı gibi profesyonel bir yol haritası oluşturmalısınız. Yoksa bu bildiri tarihin tozlu raflarında son çırpınışınız olarak kalacaktır.

Hepsiburada.com kapatılsın!

Bildiride en dikkat çeken gazeteler açıkçası Doğan Grubu gazeteleriydi. Zira yeni medya düzeni konusunda patronundan çalışanına kadar en koordine hazırlanan ekibin bu bildiride imzalarının olmasını bir ironi olarak görüyoruz.

İlgili gazetelere ve gazetelerin tongasına düşerek internet sitelerine verdiği haberleri kısıtlayan ajanslara şunu öneririz; Teknosa, Bimeks, Vatan Bilgisayar gibi bir çok marka çok ciddi emekler harcayarak, mağaza giderleri, binlerce tezgahtar, ithalat giderleri vs ile uğraşırken Hepsiburada.com gibi internet sitelerinin satış yapması yasaklansın. Getirilen ürünler sadece mağazası olan firmaların internet sitelerinde satılsın, tedarikçiler diğer sitelere tüm ürünleri vermesin.

Yukarıdaki paragraftaki anlatım ve mantık bozukluğu aşağıdaki şıklardan hangisidir şeklinde bir test sorusu olsa, muhtemeldir ki herkes "E-) Hepsi" şıkkını işaretleyecektir. Kağıttan gazeteler; sizlerin bildirisi de bizlere bu denli saçma geliyor.

Sonuç olarak bir sonraki bildiriyi Twitter'dan, Ekşi Sözlük'ten, Dailymail'den, Youtube'daki kedilerden beklemek yerine yeni dünya düzeninde hak ettiğiniz yeri alabilmeniz adına bizleri takip etmenizi dileriz. İnternet medyası ile ilgili sıkıntılarınız veya tavsiye ihtiyaçlarınız varsa bildiri yayınlayarak kendinizi bu duruma düşeceğinize buyurun sizi derneğimizde ağırlayalım, mümkün mertebe adaptasyon sürecinizde yardımcı olalım. Adreslerimiz künyelerimizde bulunduğu gibi ihtiyaç durumlarında köşe yazarlarınıza da sorabilirsiniz, zira adreslerimizi en iyi onlar biliyor…

İNTERNET FİKİR PLATFORMU