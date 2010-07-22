T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kağıt kaçakçılığından 28 ay yatan medya patronu serbest kaldı

Gazetelerine aldığı kağıdı off-shore merkezlerden geçirip, şirketlerinin içini boşaltan medya imparatoru Conrad Black 28 ay sonra hapisten çıkıyor. Black'i ülkesi Kanada kabul

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Gazetelerine aldığı kağıdı off-shore merkezlerden geçirip, şirketlerinin içini boşaltan medya imparatoru Conrad Black 28 ay sonra hapisten çıkıyor. Black'i ülkesi Kanada kabul etmiyor


ABD'li eski medya patronu Lord ünvanlı Conrad Black, hapishanede geçirdiği iki yılın ardından şartlı tahliye bekliyor. Black'in avukatı basına yaptığı açıklamada Black'in özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini açıkladı. Black, 2007'de üç üst düzey yönetici ile birlikte Hollinger International şirketinde kağıt alımında hissedarları 6.1 milyar dolar zarara uğrattığı ve 85 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla 6.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Black'in cezaevinden çıkışı ile ilgili kararını Chicago Mahkemesi verecek. 2 yıl önce de Black'in avukatları Temyiz Mahkemesi'ne gitmiş ancak serbest kalma isteği geri çevrilmişti.


BELGELERİ KAÇIRMIŞTI

Black'in serbest kalması halinde ülkesine geri döneceği konuşuluyor. Ancak Kanada makamlarının Lord olabilmek için Kanada vatandaşlığından çıkıp İngiliz vatandaşı olan Black'in yerleşmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazartesi günü 7. Temyiz Mahkemesi ise kararı, davayı gören Chicago Mahkemesi'ne göndermişti. 65 yaşındaki Black, Hollinger International'ın üç yöneticisi ile birlikte yönetim kuruluna danışmadan gazete varlıkları üzerinden vergi dışı bonuslar almış ve daha sonra yakalanmıştı. Bunun yanı sıra Black, kendisi hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Toronto'daki ofisinden bazı belgeleri kaçırarak arabasına yüklediği ve ortadan kaybolduğu, ABD mahkemesi tarafından video kayıtları ile belgelenmiş ve adaleti engellemek ile suçlanmıştı. Black, ceza aldığı andan itibaren suçsuz olduğunu savunuyordu. Black'in yönetiminde Hollinger, Chicago Sun Times, Daily Telegraph, Jarusalem Post ile ABD ve Kanada'da çok sayıda yayını satın alarak dünyanın en büyük medya holdinglerinden biri haline gelmişti.


LÜKS TUTKUSU İLE TANINIYORDU

Lord Conrad Black ve 'Black Lady' unvanlı eşi Barbara Black lükse olan tutkunlukları ile tanınıyorlardı. ABD basınının 300 milyon dolarlık servete sahip olduğunu iddia ettiği Black, Pasifik'teki tatil adası Bora Bora'ya şirket uçağıyla gidip lüks tatil yaparak dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti. Black'in bu tatilinin 570 bin dolara mal olduğu yazılmıştı. Black, New York'taki lüks dairesinin dekorasyonunu da şirket bütçesinden ödeterek dikkatleri üzerine çekmişti. Lord Black, eşinin 62 bin dolara mal olan doğum günü partisi faturasını da şirkete keserek büyük tepki toplamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24