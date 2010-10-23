-KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Esenyurt'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangın söndürüldü, yoğun dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Evren Mahallesi 1561. Sokak'taki 4 katlı fabrikanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin elektrik panolarına sıçramasıyla yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale etmeye çalışan fabrika sahipleri Ali ve Hasan Sarıkaya, bodrumda mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinden Suat Karatoprak ile Nazire Ulu, bodrumun pencerelerindeki demir parmaklıkları balyozla kırarak iş yeri sahiplerini kurtardı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen iş yeri sahipleri ile Karatoprak ve Ulu, hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.